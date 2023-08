A négy órakor kezdődő koncertre nem sokkal három óra után megindult a tömeg, merthogy tömeg volt, legalább hatszázan mulattak az AlteRába után „ottmaradt” rendezvénysátorban. A Percsák életműkoncert létrejöttében nagy szerepe volt a fesztiválszervező Hegedüs Lászlónak, aki megtoldotta háromnapos Rába-parti alternatív programját plusz egy nappal, igaz más műfajban. És milyen jól tette, hogy megtoldotta: minden korosztály képviseltette magát – sőt nagyon is jól mulatott - a Percsák zenekar háromórás jubileumi műsorán.

Sanyi bácsival – vagy ahogyan a legtöbben nevezik Sanyikával – a fellépés előtt tudtunk néhány szót váltani. Többször beszéltünk már róla, de most is előkerült: hatévesen vett először hegedűt a kezébe, a hangszert azóta is – immár 74 esztendeje – a kezében tartja. Édesapjával, a híres Percsák Ferenccel már gyerekként – 9-10 évesen haknizni járt – a legtöbbször biciklivel és vasárnap, merthogy akkoriban a hét utolsó napján tartották a bulikat. Előbb „Api” vitte a biciklivázon, később lett egy gyönyörű, zöld színű saját kerékpárja.

-Egyszer Őrimagyarósdon játszottunk egy kétnapos lakodalomban, arrafelé ugyanis az volt a divat. Reggel hét óra felé már bukott le a fejem, apám akkor a szilvafa alá küldött ledőlni. Egy-két órát aludtam, utána tudtam folytatni - mesélte még Sanyi bácsi, aki nem mindennapi pályát futott be a muzsikálásban. Vas vármegyében, sőt az országban is „márkanév” lett a Percsák, így nem véletlen, hogy kisebbik fia, Szabolcs vele muzsikál, a nagyobbik, Zsolt, szintén a zenei iparágban dolgozik.

Edit asszony 56 éve Sanyi bácsi házastársa, Keszthelyen ismerkedtek meg, ő volt a legszebb lány abban a kávéházban, ahol a prímás muzsikált.

Most is ott ült Edit asszony az egyik első asztalnál a család többi tagjával, na és persze ott volt a több száz körmendi és környékbeli, akik megtisztelték születésnapján a nyolcvanéves muzsikust. Bebes István polgármester köszöntötte a zenészt, de jelen volt a Vas Vármegyei Közgyűlés több tagja, így Szijártó László és Nagy Gábor is. Nem maradtak távol a körmendi seniorok és a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes tagjai sem, naná, hogy azonnal táncra is perdültek, amint lehetett.

A felvezetés után nóta-blokk következett, Kovács Kokó Imre szállt be énekelni, nem is akármilyen minőségben. Húsz éve jár el a Percsák zenekarral, amit Percsák Sanyitól tanult, az az alázat - mondta.

A Percsák zenekar – Sanyika, Szabolcs és Németh Öcsi – olyan délutánt varázsoltak, hogy mindenki úgy érezhette: születésnapja van.

A Matyi és a Hegedűs volt a sztárvendég, de az igazi „sztár” ezen a délutánon a körmendi prímás volt. Felcsendült Percsák Feri bácsi – Api – kedvenc nótája, A vén cigány, a közönség hosszasan tapsolta a produkciót. Aztán zúgott a Percsák Sanyi, Percsák Sanyi olyan erővel, hogy muszáj volt a ráadás. Még sokáig lehetett volna hallgatni, élvezni a muzsikát, több ilyen kellene - mondták sokan. Ezzel egyetérthetünk.

Sanyi bácsi végül négyszemközt kért valamit: a minap Nádasdon lerobbant kis Smartjával, egy kedves pár segítette ki. A férfi rendőr volt, neki szeretne ezúton is köszönetet mondani. Így hát őt is Isten éltesse, akárcsak Sanyi bácsit!