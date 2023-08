A ház – amelyben dr. Németh Jenő a feleségével lakik – majdnem százéves, még 1927-ben épült, hordozza annak a kornak míves jegyeit. Az épület egyik felét – ami korábban szolgálati lakás volt – jó pár évvel ezelőtt megvette a doktor úr, a másik fele ma is orvosi rendelő. Dr. Németh Jenő halk szavú, szerény ember, mindig is az volt, talán ezért is szerették anynyira a páciensei. Jó diagnoszta hírében állt, nemegyszer fordult elő, hogy sokadik orvosként látott egy-egy beteget, megállapította a bajt, és felgyógyult a kezelt személy.

– Veszprém megyében, a Bakonyalján születtem egy kis községben, Veszprémvarsányban. A gimnáziumot Pápán végeztem el, az orvosi egyetemet Pécsett. A családban nem volt orvos a felmenőim között, a szüleim földművesek voltak, tizennégy kataszteri hold földön gazdálkodtak a téeszek megalakulásáig. Rengeteg állatot tartottunk, szarvasmarhát, tyúkot, kacsát, nyulat, kecskét, szerettem őket, így volt olyan időszak az életemben, amikor állatorvosi pályára készültem. Végül a pápai gimnáziumi évek alatt letisztult bennem az ambíció, és egyértelműen az emberorvoslás felé fordultam – kezd bele élete történetébe dr. Németh Jenő, aki Szombathelyen volt szigorló orvos egy évig, majd négy évig a megyeszékhelyen dolgozott a gyermekosztályon. 1979 és 1986 között Körmenden volt gyermekorvos, aztán amikor Nádasdon megüresedett a körzeti orvosi állás, megpályázta, sikerrel. Négy falu – Nádasd, Daraboshegy, Halogy és Halastó – háziorvosa lett, és már nemcsak gyerekeket gyógyított, hanem minden korosztályt.

– Ha az ember elvégzi az orvosi egyetemet, nem minden szakterület tetszik neki egyformán. Hogy miért választottam először a gyermekgyógyászatot? Erre két magyarázat van: harmadéves koromban a kórélettan volt az egyik kedvenc stúdiumom, ami azért volt számomra érdekes, mert azt taglalja, hogy egy-egy kórjelenség a gyerekeknél egészen más, mint a felnőtteknél. Emellett volt egy negatív gyermekkori élményem is, ami szintén táplálta az orvosi hivatás iránti elköteleződésemet. Tíz-tizenegy éves lehettem, amikor térdízületi gyulladásom lett, az egyik térdem még egyszer akkora volt, mint a másik. Bekerültem a sebészeti szakrendelésre, ahol az idős sebész főorvos nagyon „legorombított”, hogy halálra rémisztem a szüleimet, nincsen semmi bajom, miért sántítok.

Azt is hozzátette: ha az ő gyereke lennék, biztos felpofozna. Majdnem elsüllyedtem szégyenemben, pedig nagyon fájt a lábam. Ez az esemény örökre belém égett. Azóta sok évtized eltelt, de ma is azt gondolom, a gyereket nem szabad bántani, mert a gyerek – ha beteg – nem hazudik, a felnőtteknél sok esetben más a helyzet – mondja a nyugdíjas orvos, aki negyvenkét évet húzott le a szakmában, ebből harminc évet és hét hónapot Nádasdon.

A körmendi évekre is szívesen emlékszik vissza: amikor kezdett, az egész város és környéke hozzá tartozott a 0–6 éves korosztályból. Nehéz időszak volt, sok pácienssel, de aztán érkezett dr. Ócsag Zsuzsanna, könnyebbek lettek a mindennapok, igaz, akkor kibővítették 14 éves korig az ellátandó korcsoportot. A kép dr. Bécsi Zsuzsanna doktornővel teljes, érkezésével hárman rendeltek Körmenden. Aztán a doktor úrnak jött a nádasdi „vegyes praxis” ezerháromszáz beteggel, ott mindenféle betegség előfordult, hiszen nullától százéves korig kellett ellátni a pácienseket. Ez dr. Németh Jenővel szemben is más elvárásokat támasztott: szükség volt arra, hogy az orvostudomány valamennyi ágára rálátása legyen.

– Ha egy orvos rendelővel egybeépített szolgálati lakásban lakik, akkor két dolgot tehet: vagy mindenkit megnéz, vagy mindenkit elküld az ügyeletre. Én az előbbit választottam, így gyakorlatilag 24 órában rendeltem, a hét minden napján. Hét éve, hatvannyolc évesen döntöttem el, hogy végleg befejezem, elfáradtam, őszintén megmondom. A betegek elfogadták, tiszteletben tartják azóta is – teszi hozzá az orvos, aki Nádasdon az evangélikus egyházközségben felügyelő immár hatodik éve, emellett a gyülekezet aktív tagja.

Mióta nyugdíjas, van ideje az orvosi szaklapok mellett mást is olvasni. Szereti a prózai műveket, de mint mondja, tekintettel arra, hogy az emberi élet véges, inkább csak a klasszikusokat preferálja: Mikszáthot, Jókait, Dumas-t, Tolsztojt. A doktor úr 1979-ben került össze a feleségével, aki akkoriban fogalmazó volt a szombathelyi bíróságon, amúgy Nagykanizsa mellől, Magyarszentmiklósról származik. Később ő is Körmendre került, büntetőbírónak. Két gyermekük született, Kinga Budapesten jogász, Áron Nagykanizsán él, de Budapesten dolgozik hivatásos rendőrként. – A gyerekek és az unokák, ha tehetik, hazajönnek – mondja még a doktor úr, akinek orvosi felszereléséből két köpeny és az emblematikus, vörösesbarna bőr orvosi táska maradt meg.

Utóbbiban van egy vérnyomásmérő, egy fonendoszkóp, néhány fecskendő és gézlap meg egy recepttömb, amibe a doktor úr jó régóta nem írt már semmit. A köpenyekkel és a táskával felvillan a múlt, most döbbenünk rá igazán, milyen gyorsan pörög az idő kereke. A doktor úr aktív éveiben soha nem volt beteges, mióta nyugdíjas, kisebb-nagyobb nyavalyák gyötrik, de ezeket maga kuruzsolgatja, ha nem jár sikerrel, elmegy egy kollégához. A kert elég sok időt igényel, rá is szánja ezt az időt a doktor úr és a felesége.

– A kertet ha megdicsérik, mindig a nagy franciát, Voltaire-t szoktam idézni, aki azt mondta: a kertművelés megvéd bennünket a három fő rossztól, a bűntől, az unalomtól és a szegénységtől. E szerint tevékenykedünk, e szerint élünk.