Mint arról korábban beszámoltunk: sokkoló videó került nyilvánosságra a napokban, amin az látszik, egy betegen hemzsegnek az ágyi poloskák. „A sajtóban megjelent felvétel az intézményben készülhetett, a felvétel pontos időpontját nem ismerjük” – válaszolta kérdésünkre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ami a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas vármegye felügyeletét látja el.

A fertőzött bútorzatot, ruhát megsemmisítik

„Az intézmény mindhárom épületrészét érintette az ágyi poloska-fertőzés. Jelenleg egy épületrész van lezárva, ennek az épületrésznek a poloskamentesítése megtörtént, a tisztasági festése megkezdődött. A fertőzött területről ide kerülnek áthelyezésre az ellátottak. A poloska irtása azonban a lakott részeken is folyamatos, az intézmény teljes területén napi szintű takarítás, higiéniai tisztítás történik” – közölték a sajtó osztályról. Az otthonban 528 ellátottat gondoznak. Megerősítették azt az információnkat is: intézkedési terv készült a helyzet megoldása érdekében. Azt írták: „Jelenleg az intézkedési tervnek megfelelően történik a poloskainvázió megfékezése, ennek keretében zajlik az irtás, fertőtlenítés, festés, takarítás, a fertőzött bútorzat és ruházat megsemmisítése, visszafertőződés megakadályozása. Az ágyi poloska megjelenése óta folyamatosak a védekezéssel és a fertőzés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések”. Kitértek arra is: folyamatos a kapcsolattartás és egyeztetés a kormányhivatal népegészségügyi osztályával, ennek eredményeként alakították ki az ellátottak és a dolgozók biztonságát, egészségét védő intézkedéseket és az intézményi protokollt.

Szezonálisan évek óta megjelenik az ágyi poloska

Egy mindent kibíró, ellenálló rovarról beszélünk – hívta fel a figyelmet a lapunknak tegnap nyilatkozó egészségügyi gázmester. Úgy tűnik, ezt már a szentgotthárdi otthonban is megtapasztalták, hiszen évek óta küzdenek a problémával.

„Az ágyi poloska fertőzöttség az intézményben – a folyamatos higiéniai és fertőzésmentesítési intézkedések ellenére – szezonálisan újra és újra megjelenik 2018 óta, melynek megszüntetésére folyamatosan törekszik az intézmény és a fenntartó is” – tájékoztattak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. Mint ahogy azt is tudatták: Vasban más, általuk felügyelt intézmény nem fertőzött ágyi poloskával.