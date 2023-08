Három éve hívták életre a településen a búcsú idejére időzített Ó-Ebergényi Vigasságokat, amelyet idén augusztus 13- án tartanak meg az Ó-Ebergényi-kastély előtti füves területen. Az esemény idén a hobbikutyák szépségversenyével egészül ki.

A rendezvényt 2020-ban, hagyományteremtő szándékkal hívta életre Desits-Horváth Nikolett, a kastély üzemeltetője, aki idén is szeretettel várja a helyi és környékbeli látogatókat. A 9 órakor kezdődő programsort főzőverseny, kézműves vásár, óriás légvárak, több mint 30-féle ingyenes gyermekjáték és arcfestés színesíti, 15 órától pedig megtartják a hobbikutyák szépségversenyét. Ide azokat a kedvtelésből tartott keverék és fajtatiszta kutyákat várják, melyek kimaradnak a nemzeti és nemzetközi hivatalos versenyek világából, ám gazdáik mégis szeretnék megmutatni őket a nagyközönségnek. A nevezéseket hat kategóriában – keverék, örökbe fogadott, fajtatiszta, fajta jellegű (törzskönyv nélküli), veterán (8 év feletti) és kutyapár – várják. A verseny előtt 14 órától a Pannon Kutyasport Egyesület tart bemutatót.

Rendezvények a vármegyéből

KONCERT SZOMBATHELY Augusztus 11., péntek 18 óra – Bohém: Negyed4 lemezbemutató – Vendég: Labritz András. Kapunyitás: 18 óra. Kezdések: 19.30 – Labritz András, 20.30 – Negyed4. Augusztus 12., szombat 19 óra – Bartók Terem: Jótékonysági hangverseny az ELTE-Rotary mentorprogram javára. Fellépők: Kiss Márton és Maurizio Moretti zongoraművészek, valamint nemzetközi mesterkurzusok résztvevői. Augusztus 16., szerda 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Szerda esti akusztik. Dánielfy Gergő.

KÖRMEND Augusztus 17., csütörtök – Rába Szabadidőcentrum: AlteRába. Fellép: 17.50- kor a Bypass of Anger, 19 órakor a Rózsaszín Pittbull, 20.30-kor a Pál Utcai Fiúk, 22.20-kor az Auróra, 0 órakor a Rock Golyó. VASVÁR Augusztus 11., péntek 18 óra – Nagy Gáspár Művelődési Központ: Vasvári Nyári Zenei Estek – Dávid Roland előadói estje. GENCSAPÁTI Augusztus 13., vasárnap 19.30 – Szentkút: Gencsapáti Szentkúti esték: Balogh Kálmán & Gipsy Cimbalom Band feat. Básits Branka. HEGYFALU Augusztus 11., péntek 17 óra – szabadidőpark: HegyFalunapi RockPéntek. Ismét zúzós zenével teszik hangossá a falu szívében található szabadidőparkot. Fellép az Ndrew’s Acoustic, a Red Rockets, az APEX, a Dózis RB és a Lost Dreams. RENDEZVÉNY SZOMBATHELY Augusztus 11–13., péntek–vasárnap – Joskar-Ola lakótelep: Joskar-Ola Napok és V. FitmentFamily & Joskar-Ola Autós Fesztivál. Három nap, több mint 12 zenei fellépő, színvonalas vidámpark, ingyenes gyerekprogramok, országos erősemberverseny. Fellépnek: BASEM3NT, Novelzone, Borsha, DJ Shepherd, DJ Söri, Vándor, Krisz Rudi, Inflagranti, Köszi Zíben, Capito Gitárklub, Kiss Vivien, Mr. Rick. Szombaton 9.30-tól autós fesztivált tartanak. Program: autók, motorok, több mint tíz FoodTruck, szépségverseny, drift taxi, tombola. Augusztus 12., szombat 15 óra – Csónakázótó-sziget: Zöld sziget – családi programok. Az árnyas Zöld szigeten interaktív ökojáték, észpörgető feladatok, átmozgató sportfoglalkozások, újrahasznos játszóház, babasarok és színpadi előadások várják a kicsiket és nagyokat. Program: 15.05 Zenit Dance Studio – Fodor Bernadett és táncosainak interaktív bemutatója. 16.15 Piroska és a farkas – Majoros Ági bábelőadása. 17.00 InciFinci Gyermekfoglalkoztató – Nagy csobbanás, interaktív játék. 18.30 Aranykapu – interaktív gyermekkoncert. Ismeretterjesztő és játékhelyszínek: Csupa-csoda vándor játszótér, sportjátszótér, a Fekete István Állatvédő Egyesület bemutatkozása, Szova ZRT. – Újrahasznosított játékok, Kamra Szombathely és a Vasi Zöldek standja – zöld háztartás, Ökosan – kézműves-foglalkozás, Dr. Bohóc Mosolyszolgálat. Augusztus 12., szombat 18 óra – Bohém: Táncház a Kis Boglyával. KÖRKÉP Augusztus 12., szombat: 1Úton Nemzetközi Zarándoknap. Vármegyénkben is lehet csatlakozni a Mária-utat végigjáró nemzetközi zarándoknaphoz, több útvonalon: a Halogy–Szentgotthárd, a Halogy–Vasvár, a Hosszúpereszteg–Vasvár, a Mihályháza–Celldömölk, a Csénye–Celldömölk, a Csénye–Csepreg, a Kőszeg– Csepreg, a Bő–KrumbachKirchschlag útvonalakon a gyalogos csatlakozókat várják, de indul kerékpáros zarándoklat is a Vasvár–Halogy–Vasvár szakaszon. SZENTGOTTHÁRD-FARKASFA Augusztus 12., szombat: V. Traktoros nap Farkasfán. Az előző évekhez hasonlóan várják a környék traktorosait, határon innen és túlról. A 10 órától kezdődő programok között lesz művelésbemutató, ember-gép kötélhúzás, tűzoltó-bemutató és habparti, traktoros felvonulás, traktorszentelés, traktoros ügyességi játékok és traktor kézi húzása verseny. A hölgyeket alkatrész-felismerő versennyel várják, de lesz Csepel-túra, sőt még az emelőkosárba is felmerészkedhetnek, akik nem félnek a magasságtól. A gyermekeket quadozással, fűnyíró-traktorozással és elektromos játék makettek bemutatójával várják. CSEPREG Augusztus 13., vasárnap – Malomkert: Csepregi búcsú. Programok: 14 óra Berentei Péter. 15 óra ,,Keresd az oroszlánt!” – kutyás bemutató a szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jóvoltából. 15.15 óra Romwald, a bűvész. 16 óra Krisz Rudi. 16.40 óra Kaméleon Színjátszókör. 17.10 óra Csepreg Város Mazsorettcsoportja. 18 óra Bon-Bon. 18.30 óra Répce-Party Country. 20 óra Happy Gang. 20.30 óra after party Steve Wolffal. MAGYARSZOMBATFA Augusztus 12., szombat – Kerámia kávézó: I. Őrségi Ízek Főzőversenye & Gasztrovásár. Program: 8 órától főzőverseny őrségi alapanyagok felhasználásával, az ételeket 12 órakor zsűrizik. 12 órától termelői vásár. 12.30- kor Hogyan készül? Beszélgetés és bemutató a környék termelőivel, étterem-tulajdonosaival, sajtworkshop. 14.15-kor a főzőverseny eredményhirdetése. 14.30-kor Hertelendy Attila & Debrei Zsuzsanna musicalműsora. KIÁLLÍTÁS SZOMBATHELY SOE ERTI Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpont: a Természet csodái kiállítás nyitvatartási időben augusztus 19-ig arborétumi belépőjeggyel látogatható. KŐSZEG Jurisics-vár, Lovagterem: „Ötök – Kisképző – Török Pál utca” című kiállítás megtekinthető szeptember 24-ig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig. KERCASZOMOR Faluház: Pongrácz Zoltán festőművész Őrség festői szemmel című kiállítása megtekinthető szeptember végéig hétköznap 8–18 óráig, hétvégén 10–18 óráig, előzetes értesítés esetén (Vassné Anett: +36-30-302-2016).