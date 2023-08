A megszokott helyszínek mellett az idei évben új helyszínek is bekapcsolódnak a karneváli forgatagba,

A Bajnokok terét péntektől-vasárnapig Savaria bajnok sportolói, a Falco kosarasai, a Haladás futsalosai, és a Crushers focistái töltik be. Érdekes beszélgetések, játékos sportversenyek, autogramok, ajándéktárgyak, ereklyék, és még sok izgalmas dolog várja a karneválozókat a modern korok gladiátoraival.

A Civil-szigetnek az idei évben újdonságként a Kilences kultfood kávézó ad helyet. A civil szigeten bemutatkozó szombathelyi és Vas vármegyei egyesületek, alapítványok bepillantást engednek tevékenységeikbe, megismertetik a látogatókat céljaikkal.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár előtt téren könyvtárosai, Minerva papnői várják a karneváli közönséget Savaria szabadtéri lombkönyvtárában a római kort megidéző kvízekkel, olvasmányokkal, könyvajánlókkal, papírszínházzal, játékokkal és kézműves foglalkozásokkal, technikatörténeti és festészeti kiállításokkal.

Az összművészeti kalandozások nélkülözhetetlen helyszínei az egykori Savaria létét, életét bemutató múzeumok, melyek nagy szeletet kanyarítanak a karnevál kreatív tortájából.

Az Iseum falai között számos már ismert és megszokott program éled újjá, mely elsősorban az antik római hétköznapokat – római esküvőt, római pert, templomnyitó szertartást, Isis istennő hajójának jelképes vízre bocsátását kívánja bemutatni, míg a Smidt múzeum, Schrammel-gyűjtemény, és a Képtár múzeumok kedvelőinek kínál tárlatvezetést. A látogatók megismerkedhetnek a Smidt Múzeum kincseivel, a Velemi Textilművészeti Alkotóműhely alkotóinak munkáival, vagy éppen Schrammel Imre életművét bemutató kiállítással.

A tradíciókra, hagyományokra épülő összművészeti rendezvényhez szorosan kapcsolódik a Savaria Karnevál Legjobb Bora verseny- mely a karneváli készülődésnek immáron 20. alkalommal elmaradhatatlan része, és előeseménye. A július 27-én lezajlott versenyen az 58 nevezett borból 1 kapott bronz, 45 ezüst, 12 pedig arany minősítést, ami garantálja, hogy a Borok Utcájába látogatók minőségi nedűket kortyolgathatnak majd augusztus utolsó hétvégéjén a Savaria Történelmi Karneválon.

Néhány közérdekű információ:

A természet megóvása minden évben kiemelt figyelmet kap, ezért igyekszünk környezetünk terhelését csökkenteni,- és ezáltal a látogatókat is ösztönözni- , hogy kényelmesebbé váljon a karneválozás. A www.karnevalsavaria.hu oldalon lapozható formában is megjelenik majd a programfüzet, továbbá, lehetősége van minden karneválozónak a programtervezővel, hogy saját szempontjai – műfaj, helyszín, stb- szerint összeállítsa, letöltse, és magával vigye programjait a Karnevál napjaira.

Az idei évben is indít a Blaguss- Agora Karneváli buszjáratokat a városban. A karneváli bérletek érvényessége augusztus 24. 18:00 órától augusztus 27. üzemzárásig tart majd. A bérletet valamennyi, a Blaguss Agora által üzemeltetett helyijáratos buszon elfogadják a gépjárművezetők.

Két típusú jegy váltható: egyéni karneváli bérlet ( 1500 HUF/fő), vagy családi ( 2 felnőtt + 2 gyermek- 6-18 éves korig) ( 3000 Ft/család), mely 3 napon át korlátlan utazásra jogosít a városban.

A MÁV és a GYSEV 50%-os GYSEV kedvezményt nyújt a Karneválra vonattal érkezőknek a menettérti jegyekre augusztus 24-27. között. Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor lesz érvényes, ha azt a rendezvény bélyegzőjével lebélyegeztetik. A menetjegy bélyegeztetése a szombathelyi Tourinform Irodában a rendezvény idején történik.

A pénteki és szombati felvonulásra és a Tüzes Játékra jegyek elővételben személyesen a Tourinform Irodában vagy online a www.karnevalsavaria.hu felületen kaphatók. A péntek-szombat-vasárnapi napokra, a Történelmi Témaparkba szóló belépők elővételben szintén megvásárolhatók a www.karnevalsavaria.hu felületen, ezek azonban a helyszínen belépő karszalagokra váltandók!

Adj vért és ments meg 3 életet program keretéban, a véradók amellett hogy segítséget nyújtanak az ellátásra szorulóknak, kedvezményben részesülnek a karneváli karszalag megvásárlásakor. A karneváli véradások időpontjai az alábbi oldalon megtalálhatóak: http://www.karnevalsavaria.hu/hirek/adj-vert-es-ments-meg-harom-eletet.2375

A karneváli időutazás legizgalmasabb pillanata amikor a látogatók is magukra öltik a letűnt korok jellemző viseleteit. Korhű viseletek vásárlására az Aréna u. 8. szám alatt található Teleki Szalonban vagy az Aréna u. 6. szám alatt található Second-Handban, kölcsönzésére a Karnevál Jelmeztárában idén is lehetőség lesz. A forgatagban történő elvegyülés mellett a jelmez viselése a jegyvásárlásnál is előnyt jelent majd, hiszen idén is kedvezményes jegyet válthatnak a jelmezben érkezők a Történelmi Témapark jegypénztáránál!

A legkisebbeknek is tartogatunk meglepetést, az idei évtől a nagysikerű római papírsisak kiegészül egy római papír páncéllal. A páncél és sisak megvásárolható lesz az információs pontokon vagy a Tourinform irodában.

A 2023. év karneváli főtámogatója a Hungast Csoport, melynek küldetése számos ponton találkozik a karnevál missziójával. A hagyományok, a tiszta, a klasszikus értékek megőrzése a gasztronómiában ugyanolyan fontos, mint az összművészeti fesztiválon. A fesztivál programjainak sokszínűsége visszatükröződik az ételek, ízek sokféleségében. A környezetvédelem, a fenntartható működés és a társadalmi felelősségvállalás hármasa pedig még szorosabb kapocs, hiszen a társaság a lehető legkevesebb hulladékkal és károsanyag kibocsátással végzi tevékenységét. De legjobban vendégeikben bíznak.

Kapcsolódó: