Eljön a szabadság hamarosan – ez volt a vezérgondolata, ami a túlélést illeti. Erdély megint meglepetéssel várta, olyan kis panzióhoz lett szerencséje, ami tematikus szobákkal várta a vendégeket. Mindet más idea körül forogva rendezték be, a megfelelő kellékekkel – például a matrózos is szimpatikus lett volna, de az író embert egy könyves szobát kiutalva üdvözölték. Valakinek a hagyatékából maradhattak, hogy nem sajnálták a köteteket felragasztani a falra, lapozni is lehetett bennük, egy-két oldalt elolvasni, a tetőtér-beépítés geometriájának megfelelően igazítva a nyakat. Nyaralás alatt elég csak napi néhány mondatot olvasni – reggelre való vagy egész nap elkísér. Hamvas Béla is ott volt ezzel: „Bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be.” Nahát így.