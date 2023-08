Nyári összefoglalónk idén már nem a kellemes strandszezonról szól, hanem a környezeti katasztrófákról. Az árvizek, a hőhullámok, az égből záporozó barack nagyságú jegek szerte a világon váltanak ki megdöbbenést az emberekben. Tétlenül nézzük végig, hogy lassan elfogy az életterünk, de a szokásainkon csak nem akarunk változtatni. Valószínűleg az is egy kis könnyű nyári hírecske volt csupán, hogy a Kopernikusz Intézet bejelentette: az emberiség történetének legmelegebb júliusán vagyunk túl és szörnyű következményekkel kell szembenéznünk. Úgy öt másodpercre tudatosult is a baj, de aztán tovább is léptünk. A problémából Hollywood már készített is egy szatírát, a Ne nézz fel! című filmet. Megtekintése után dőljünk hátra és nyissunk egy sört.