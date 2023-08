Úgy érezhetjük, alighogy elkezdődött a nyár, máris közeleg a búcsú ideje. A kisdiákok elköszönnek a szünidő adta szabadságtól – a táborokban szerzett élményeket a szívükben még tovább viszik, ahogyan talán az új barátságokat is. Már a fecskék is gyülekeznek a villanyvezetékeken. Hosszú útra indulnak. Délre mennek, ahogyan a gólyák is. Lassacskán a nappalok rövidülni kezdenek, és egyre lejjebb csúszik a hőmérő higanyszála is. De addig még van néhány boldog hetünk: sokan a következő hetekben utaznak nyaralni vagy mennek fesztiválra. A langyos nyárestéken kertmozikba is ellátogathatunk, sőt, éjszakában nyúlóan italozhatunk a teraszon anélkül, hogy megfáznánk. Használjuk ki ezt a pár hetet, mielőtt elmerülnénk az ősz nyújtotta szépségekben!