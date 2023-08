Valószínű nem véletlen, hogy előszeretettel rendeznek az emberek jelmezbálokat, tematikus házibulikat. Amikor jelmezt öltesz, egy kicsit kivetkőzöl hétköznapi önmagadból, egyúttal egyfajta cinkosságot vállalsz azokkal, akik hozzád hasonlóan álcázzák önmagukat. „Mi félszavakból is megértjük egymást” – mondja egyik jelmez a másiknak. Bizonyára ez is az egyik oka a Karnevál múlhatatlan varázsának. Akik beöltöznek tógába, vagy más korszak viseletébe, joggal érezhetik: mi most mások vagyunk, egy csoportot alkotunk, akikkel együtt szállunk fel az időgépre és utazunk századokon át. Aki pedig kimarad, lemarad. Farmerban, pólóban, miniszoknyában bizonyára sokan döntenek ilyenkor: jövőre én is kipróbálom az időutazó gúnyát.