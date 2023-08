Savaria szülötte, Márton, Tours püspöke 1924-ben lett Burgenland, majd 1960-ban az egyházmegye védőszentje. Tiszteletére a tartomány több pontján építettek templomot és helyeztek el szobrokat. Neki állít emléket a tartomány központjának latin és magyar neve: Minor Martinus és Kismarton is – számol be a Kismartoni Római Katolikus Egyházmegye. Szent Márton egyházmegyei védőszentté avatásának évfordulója előtt ünnepi évvel tisztelegnek. Történeteit, életét és munkásságát nemcsak szavakban, hanem a képzőművészetben is megörökítik az ünnepi év során – áll az egyházmegye közleményében.