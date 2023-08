Grau Gergő hatéves koráig semmi jelét nem mutatta bármiféle betegségnek. Mindig is okos gyerek volt, mellette lovagolt és karatézott is, ígéretes kis karatékának bizonyult. Aztán a család egyre többször vette észre rajta, hogy elesik, összerogytak alatta a lábai. Duchenne-féle izomdisztrófiát (DMD) diagnosztizáltak nála. Tízéves korára kerekesszékbe került. Két éve magántanulóként végzi az iskolát. Idén kezdi a gimnáziumot, a sárvári Tinódi diákja lesz. Gergő, mint megtudtuk, kifejezetten barátkozós típus, általános iskolai osztálytársaival mindig jól kijött annak ellenére is, hogy nem minden közös programon tudott részt venni a mozgáskorlátozottsága miatt.

Ahova lehetséges volt, édesapja vitte őt a többiek után, így ő is a közösség tagjának érezhette magát. Gergő apukája és nagymamája, Grau Lajosné arra tették fel az életüket, hogy Gergőnek minél több élményt és örömet szerezzenek. Ötéves kora óta ketten nevelik és gondozzák állandóan a fiút. Édesapja rengeteg éjszakai műszakot és túlórát vállal, hogy fedezni tudja az utazásokat. Mindent megtesz Gergőért, számára minden a fiáról szól. A világjárás ötlete is tőle indult. Mint mondja, azt szeretné, ha a fiú semmiből nem maradna ki az állapota miatt. Így kilenc éve minden nyáron kitűznek maguknak egy úti célt, amit meglátogatnak, csakis kettesben és autóval, ugyanis rengeteg kelléket kell magukkal cipelniük. Első külföldi útjuk Erdélybe vezetett. Azóta megfordultak már Olaszország, Horvátország, Görögország, Montenegró, Bulgária, Albánia és Hollandia több részén, a Francia Riviérán és Monacóban. Tízen felül van az utazásaik alkalmával érintett országok száma.

Grau Gergő az édesapjával, akinek mindene a fia

Lajos igyekszik úgy összeállítani az útvonalat, hogy minél több szépséget mutathasson be fiának. A mozgáshiány miatt a fiú súlya egyre növekszik, ám Lajos még tudja mozgatni Gergőt – ha úgy adja a helyzet, még a vállán is cipeli –, csak az autóból való ki- és beszálláshoz kérnek segítséget. Apa és fia leginkább a tengerpartok hangulatát kedvelik, így tizenöt éves korára Gergő eljuthatott Európa összes tengerének valamely partjához. A fiú nagy rajongója a járműveknek: a Hungaroringen látott már kamionversenyt és Forma–1-es futamot is. Hatalmas élmény volt számára, mikor Lewis Hamilton felintegetett neki a tribünre. Hollandiában a DAF-gyár múzeumában, Monacóban a herceg luxus- és versenyautó-gyűjteményét, Budapesten az autó-motor kiállítást, Kecskeméten a repülőnapot is meglátogatta már.

Gergő és Lajos nemcsak Európa, Magyarország szépségeit is igyekszik felfedezni, rövidebb kirándulások alkalmával. Gergő, mint azt egyszer nagymamájának mondta, már nagyfiú, ezért a meséket ismeretterjesztő műsorokra cserélte. Gyakran inspirálódik ezekből az új úti cél kitűzésénél. Az ő kívánsága volt például, hogy Velencében gondolázzanak, ahogyan az is, hogy Korfun a gyógyulást keresők zarándokhelyét, Aszklépiosz szentélyét látogassák meg. Utóbbit annak reményében kérte, hogy ő is meggyógyulhasson.

Gergő a beszélgetésünk elején egy követ szorongatott a kezében. A Meteoráknál, a nekik ajtót nyitó magyar apácától kapta ajándékba a névre szóló emléket. Az apró emléktárgyak mellett minden nyaralás egy külön fotóalbumot kapott. A képek ezekbe rendezgetve emlékeztetnek a legboldogabb napokra. Két évre előre terveznek. Jövőre bolgár–török–görög körútra készülnek, két év múlva ismét visszatérnek Franciaországba, ahonnan Spanyolországot, azon belül is a Costa Bravát célozzák meg. Gergő nagy álma az is, hogy kedvenc csapata, a Barcelona egy mérkőzésére eljuthasson. Ha az édesapján múlik, biztosak lehetünk benne, hogy el is fog.