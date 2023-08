Több szombathelyi ingatlanforgalmazó iroda is ajánlja azt a Kiskar utcai üzlethelyiséget, amit korábban az LMP használt. Az ablakokat és az ajtót fóliával borították, azon Ungár Péter, a párt társelnökének arcképe is látható, így könnyen felismerhető bárki számára az ingatlan. Németh Ákoshoz, az LMP Vas vármegyei elnökéhez fordultunk információkért, hogy megtudjuk, miért kiadó az iroda.

Levelünkre rövid idő alatt válaszolt a politikus, azt írta: „Szombathely, Kiskar utca 3. alatt 2015 áprilisától Schmuck Erzsébet képviselő asszony részére bérelt képviselői irodát az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlésről szóló törvény felhatalmazása alapján. A szerződés a szabályok szerint a 2014-2018. országgyűlési ciklus végéig szólt” – tájékoztatott. Kitért arra: adminisztratív okok miatt nem hosszabbították meg a bérleti szerződést. Az Országgyűlés Hivatala 2021-ben a Thököly utcában bérelt irodát Ungár Péter részére, ám 2022-ben ez a bérleti szerződés is lejárt – ezt is megtudtuk Németh Ákos válaszából. Most úgy tűnik, egy LMP-s képviselőnek sem bérel irodát az Országgyűlés Hivatala Szombathelyen.