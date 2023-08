A tábort augusztus 7–12. között Répceszemerén tartották meg. A festők és grafikusok képeiből rendeztek kiállítást a nicki kultúrházban. A szombati megnyitón Csorba József polgármester örömét fejezte ki, hogy már sokadik alkalommal térnek vissza a Főnixfészek alkotótábor résztvevői Nickre.

Hangsúlyozta: a helyiek számára különleges értékkel kell hogy bírjanak a kiállított alkotások, amelyek a térség természeti kincseit örökítik meg. Ezeket sokszor az ott élők már nem is veszik észre, elsiklanak felette, így a művészek számukra is képesek új perspektívákat bemutatni. Hozzátette, hálás a tábor szervezőinek, művészeinek munkájáért, és bízik abban, hogy a jövőben is visszatérnek Nickre alkotásaikkal. A kiállítást Rozmán Zoltán festőművész, tanár nyitotta meg.