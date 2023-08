Kovács Károly szervezte évekig a vépi jógatáborokat, és indította el a jógaszemináriumokat. Az idei a 30. évük a városban, és most is a szeretett Krishnanand-juk által lefektetett elvek szerint és Swamiji Maheshwaranand jógamester, a Jóga a Mindennapi Életben Rendszer alapítója vezetésével zajlott a szeminárium, emlékeztetett a főtéri színpadon Nagy Ervin szervező, tolmács. A színpad elé telepedő, jellegzetes szellős, sárga ruhát viselő táborlakóknak és az érdeklődőknek arról is beszélt, hogy a magyarokon kívül megint számos országból érkeztek résztvevők: a szomszédos országokon kívül Franciaországból, Szerbiából, Németországból és Kanadából, Ausztráliában, Indiából is. Tíznapos együttlétük a kezdők, ősi, eredeti indiai meditációs technikákat tanuló haladók és gyermekek számára is kínált tanulási lehetőséget – többen családostul érkeztek a szemináriumra.

Közösen megöntözték a békefát

Forrás: Tóth Kata

Kovács Péter vépi polgármester felidézte: Kovács Károllyal minden évben tervezték, átbeszélték a táborokat, így született meg a békefa ültetésének terve is. Megemlékezett Szijj Vilmosról, Vép 2021-ben elhunyt alpolgármesteréről is, aki a mezőgazdasági iskola kollégiumának vezetőjeként a kezdetektől támogatta a táborok szervezését. A jelenlévőknek azt kívánta: távozzanak az idén is szép emlékekkel a városból a tíznapos tábor után.

A folytatásban dr. Márk Géza István (Shivapuri) idézte fel Kovács Károly alakját, jellemvonásait, tanításait. Többek között azt, hogy mindenkivel megtalálta a hangot: tartozzon bármilyen társadalmi réteghez, mindenkit Isten gyermekének tekintett. A világszerte jelen lévő humanitárius szervezet 78 éves lelki vezetője, Swamiji Maheshwaranand jógamester pedig legújabb kiadványuk dedikált példányát – saját munkásságának ötvenéves összefoglalóját – adta át a vépi városvezetőnek. Majd köszönetet mondott a vépiek vendégszeretetéért, a város nyugalmáért, békéjéért. Swamiji a nagyközönség előtt azt javasolta a polgármesternek, állítsanak a vépi főtéren emlékhelyet Kovács Károlynak. A megemlékezés zárómomentumaként közösen, a táborozókat is bevonva megöntözték a főtéren néhány éve ültetett békefát.