Minden évben eljönnek, nagyon szeretik a fesztivált, amely az idén két újdonságot biztosan tartogat számukra: a Vépen élő kislány idén először öltött jelmezt, és most először maradnak a felvonulásra is. A légiósok egy kisebb csapata vonul végig a Fő téren – előkerülnek a telefonok, a gyerekek tapsolnak, valaki hangosan megjegyzi: hogyan lehet ezt bírni ilyen melegben? Ha árnyékot sokat nem is, de szomjoltót és éhségűző finomságokat mindenki találhat(ott) kedvére valót.