Magyarul, horvátul és németül is köszöntötte a megjelenteket Básthy Béla polgármester és az esemény szónoka, Hidvéghi Balázs is. Utóbbi a hagyomány, az értékek és a haza fogalmakat emelte ki beszédének elején, majd hangsúlyozta: a hősiesség nemcsak az adott pillanatban érték, hanem üzenet és erőforrás is a jövőnek, az utódoknak. Felidézve a közel 500 éve Kőszegen történteket, a várvédők erejéről, bátorságáról, kitartásáról úgy nyilatkozott: példa a jelenben is.