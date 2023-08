Rengetegen voltak kíváncsiak csütörtökön este a tehetségkutatógyőztes László Attila koncertjére Szombathelyen, a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban. Az erdélyi magyar fiatal nevét még 2011-ben ismerte meg az ország, amikor benevezett az egyik kereskedelmi tévécsatornán futó tehetségkutató műsorba, amit végül meg is nyert. Az aranytorkú előadó azóta is rengeteg koncertet ad és már egy Fonogram-díjat is a magáénak tudhat.