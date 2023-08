A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent a kormányhatározat, folytatódik az M86-os, M87-es gyorsforgalmi utak, a szombathelyi északkeleti elkerülő út és további három másik vasi útberuházás előkészítése, azokhoz a központi költségvetésből a forrás is rendelkezésre áll.

Folytatódhat az M87-es kiviteli tervezése

„Ahogy azt többször elmondtuk, Lázár János miniszter úrral és Ágh Péter államtitkár úrral lefolytatott januári egyeztetéseinknek megfelelően folytatódhat az M87-es út kiviteli tervezése – erről olvashatunk immár a Magyar Közlönyben!” - reagált elsőként közösségi oldalán Básthy Béla. Kőszeg polgármestere tegnap úgy nyilatkozott: - Az M87-es út fejlesztése a Szombathely-Kőszeg-államhatár térsége szempontjából kulcsfontosságú. Bíztunk abban, és Ágh Péter államtitkár úrnál is ezért lobbiztunk, hogy e hosszú távú beruházás tervezésére megtalálják a kormányzati forrást. Örülök annak, hogy amiben Lázár János miniszter úrral januári vasi látogatása során egyetértettünk, az kormányhatározatban testet öltött – fogalmazott.

Forrás: Ágh Péter Facebook-oldala

Ipari és turisztikai szempontból is fontos projektek

Szintén örömének adott hangot dr. Németh Sándor polgármester, hiszen Bük és az M87 autóút fejlesztésének előkészítését is nevesítették a kormányzati rendelkezésben. - A cél az, hogy a létesülő M87-es gyorsforgalmi útra minél hamarabb el lehessen jutni Bükről, ehhez a szakembereknek egy új nyomvonalat kell majd kijelölniük – mondta el dr. Németh Sándor. Szerinte örömteli, hogy a kormányhatározatban szereplő 24 fejlesztés közé ez a projekt is bekerült, és azt kormányzati szinten támogatják. A polgármester üdvözölte a Tormásligetet érintő fejlesztés nevesítését is, hiszen az nemcsak a büki ipari park, hanem a turizmus szempontjából is fontos számukra hosszú távon. Mester Árpád, Tormásliget polgármestere ugyancsak boldogan vette tudomásul: községüket érintő fejlesztést is tartalmaz a hétfői Magyar Közlöny. - A büki ipari park felé Tormásligeten át közlekedik a kamionok 90 százaléka, ezért is nagyon fontos ez a kormánydöntés – hallottuk a faluvezetőtől.

Sárváron az iparterületet elkerülő út beruházását készíthetik elő

Előkészíthetik a sárvári iparterületet elkerülő út beruházását is, ahol januárban Ágh Péter invitálására szintén járt Lázár János.

- Ez a fejlesztés két szempontból fontos városunknak: egyrészt tehermentesítené Sárvár nyugati részét a teherforgalomtól, másrészt hosszú távon megteremtené a lehetőséget újabb vállalkozások letelepedéséhez – tudtuk meg Kondora István polgármestertől.

Körmend töretlen fejlődése érdekében fontos az M86-os

Szintén városa további gazdasági előrelépési lehetőségét látja az M86-os Szombathely és Körmend közötti szakaszának fejlesztésében Bebes István. - Örömmel üdvözöltem, hogy megvan a forrás a további tervezésre. A körmendiek és a térségben élők számára nagyon fontos, hogy az az áldatlan állapot, ami a 86-os Szombathelyig vezető szakaszán tapasztalható, megszűnjön – fogalmazott a polgármester.

Januárban Ágh Péter meghívására érkezett Vasba Lázár János

- Az év elején Lázár János építési és közlekedési miniszter meghívásomra Vas vármegye több városában járt. Ekkor beszéltük át azokat a projekteket, amelyek most a kormányhatározatban nevesítve lettek. Ezek a közlekedési szerepük mellett gazdaságfejlesztési szempontok miatt is indokoltak, hiszen jelentős ipari parkok kiszolgálását láthatják el – ezt már Ágh Péter fejtette ki kérdésünkre. - Már akkor, a Vas Népének adott interjújában elmondta, hogy átlátja ezen fejlesztések fontosságát. Minisztériumunkban közben zajlott a közbeszerzések előkészítése, amelyek hamarosan megjelennek.

Nagy dolog, hogy a háború és a szankciós infláció okozta helyzetben most újabb forrásokat rendeltek a későbbi fejlesztési lehetőségek előkészítéséhez és az is nagy dolog, hogy a 24 nevesített beruházásból ilyen jelentős számban lett érintett Vas vármegye. Az elmúlt időszakban is sokat dolgoztunk ezért közösen. Köszönöm Hende Csaba és V. Németh Zsolt képviselőtársaim elkötelezettségét a közös ügyért. Hálás vagyok, hogy Lázár János miniszter úr kiállt a vasi ügyek mellett – hangsúlyozta az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

