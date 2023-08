A Roznár Kenyérház adalékanyag-mentes kovászos technológiával süti ki a bajnokok kenyerét, amely mely kosárlabda alakú lesz és egy ötszögletű bevágás teszi egyedivé -jelentették be kedden a Savaria Történelmi Karnevállal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón. Emellett készülnek egy meglepetés változattal is, azt a baj­nokok fitt kenyere néven lehet majd megtalálni a Roznár kenyérház pultjánál – mondta Roznár Petra ügyvezető. Hadvezér az élen A karneváli menet elején ezúttal nem Claudius császár, hanem egy győztes hadvezér halad majd különleges, erre az alkalomra, kézzel készített tógájában – jelentette be Szabadfi Zoltán szervező kedden a Savaria Történelmi Karnevállal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: a római életérzés és gondolkodásmód megidézése a legfőbb céljuk. A Történelmi Témaparkban egyébként mintegy háromszáz hagyományőrző csapattal találkozhatnak az érdeklődők – mindezt a tanítva szórakoztatás jegyében.