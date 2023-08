A magyar zarándokok között ott volt a szentgotthárdi Kozma Eszter is, őt kértük, számoljon be a találkozón szerzett élményeiről.

– Mivel nagyszámú magyar fiatal jelentkezett a világtalálkozóra, lehetőségünk volt egy háromnapos magyar katekézisen tanúságtételeket hallgatni, szentségimádáson is részt venni – kezdte beszámolóját a diáklány. – A katekézisek teret adtak ahhoz, hogy jobban megismerjük egymást, illetve hogy kérdéseket tegyünk fel magyar papoknak és püspököknek a katolikus hitről, a Bibliáról, a tanításokról. Készségesen válaszoltak akár személyesebb hangvételű kérdésekre is (Pl. ,,Miben alszik egy pap?” – ,,Hitben.”). Délutánonként kapcsolódtunk be a világtalálkozó programjaira, ugyanis a hitéleti programok mellett kulturális eseményekkel is készültek a portugál szervezők. Az ingyenes tömegközlekedéssel bejártuk a főváros legszebb pontjait, ingyenesen látogathattunk helyi múzeumokat és látványosságokat, esténként táncos és zenei szabadidős lehetőségeket is kínáltak. Én a Fiatalok Fesztiválja mellett döntöttem: minden este két-három koncertet tartottak Lisszabon egyik terén, ahol több ezren élhettük át a lazulós fesztiválhangulatot. A koncerteken angol, amerikai, spanyol és francia (rock)bandák léptek fel, legtöbbjük élén katolikus papokkal!

Eszter elárulta: az Ifjúsági Világtalálkozóra Ferenc pápa is ellátogatott, aki a közös keresztút mellett a vasárnapi záró szentmisét celebrálta.

– A Szentatya több ízben szólt a fiatalokhoz, elmondta, hogy mindannyiunknak van helye az egyházban, hangsúlyozta, hogy váljunk a szeretet hirdetőivé, és bátorított minket, hogy ne legyünk ,,kanapékeresztények”, vagyis hogy segítsük egymást, fogjunk össze a közös jó érdekében. Az egyhetes találkozó végén a vasárnapi szentmisét megelőzően több mint egymillióan virrasztottunk a Tajo folyó partján, majd pedig reggel kellemes elektronikus zenével ébresztett minket egy pap, aki hobbiját tekintve dj. A szentmise várva várt pillanataként pedig Ferenc pápa kihirdette, hogy a következő Ifjúsági Világtalálkozó 2027-ben Dél-Koreában, Szöulban lesz.

– Összességében úgy gondolom, óriási hatással volt rám a portugáliai zarándoklat, megerősödtem hitemben, valamint jó érzés volt átélni, hogy a Szentatyának és az egyháznak mennyire fontosak a fiatalok – zárta szavait Kozma Eszter.