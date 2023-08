A Savaria Karneválnak évtizedek óta visszatérő vendége a világhírű lovasíjász, többszörös Guinness-rekorder – csapatával az idén is lenyűgözték a lelátót megtöltő közönséget.

Embertől és lótól is nagy fegyelmet követel a lovasíjász harcmodor, a technikai tudás és a művészet keveréke, amit 35 éven keresztül fejlesztett ki, és újabb és újabb generációknak tanított meg Kassai Lajos. A Ferences-kertben előbb, mint gyalogos íjászok mutatkoztak be, utána lóról lőttek álló, mozgó célpontokra. Találkozhatunk még velük a témaparkban szombat délután és vasárnap is két alkalommal.

A folytatásban a vasi Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatóján a 9-10. század, a honfoglaló magyarság és a korai Árpád-kor időszaka – viseletei, páncélzata, fegyverzete, alaki és formációs gyakorlatok, páros és csapatküzdelmek – elevenedtek meg.