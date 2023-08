A katasztrófaturisták persze itt is megjelentek, sokan voltak kíváncsiak a nem mindennapi természeti jelenségre. Egy holland sportoló kajakkal érkezett, a vadvízi evezést gyakorolta az áradó Rába hullámain. A helyiek is próbálták kihozni a legjobbat a helyzetből. A halakat az ár a part felé sodorta, volt, aki hatalmas hálóval igyekezett kifogni a vacsorára valót - hatalmas ujjongással jelezték, amikor kapás volt. Egy, a területen élő hölgy elmondása szerint napközben még azt a tájékoztatást kapták, hogy 17-18 óra körül várható a tetőzés, ami azonban elmaradt, 20 órakor 631 centiméteren állt a víz, a szintje azóta is egyre csak nő. Hozzátette, a jelenlegi információi szerint már közel járnak a legmagasabb vízszinthez, de pár centiméteres emelkedésre még számíthatnak. Az épületekben nem esett kár, a parton ültetett gyümölcsfáknak azonban búcsút intettek. - Bár a szakemberek nyugtatnak, mi a legrosszabb forgatókönyvvel is számoltunk. Éjjel virrasztani fogunk, óránként ellenőrizzük a vízszintet. Szükség esetére homokzsákokkal is készültünk - mondta Tóth-Pájter Andrea.

Nappali fotóink 18 óra, az estiek 20.30 magasságában készültek."