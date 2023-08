Mint arról korábban írtunk: a szombati esőzés után komoly méretű tócsa maradt a szombathelyi Markusovszky utcában.

"Újra üzemel a kórházi kacsaúsztató, a betegek végre gumicsónakkal is tudnak parkolni, a városvezetés pedig itt is tud SUP versenyt rendezni!" - írta vasárnapi posztjához dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger. Az ügyben megkerestük a polgármesteri hivatalt.

Dr. Károlyi Ákos jegyző kérdéseinkre arról tájékoztatott: a Markusovszky utca kórház előtti szakaszán, az építéssel nem érintett területen lévő víznyelő ágakkal, levelekkel, utcai szeméttel dugult el, ez okozta a csapadékvíz felgyülemlését.

"Az ott dolgozó kivitelező építésvezetője értesült a burkolaton álló vízről, és még vasárnap ].8 óra magasságában megtekintette a problémát, majd megtisztította a víznyelőt a felgyülemlett szeméttől, ezt követően a víz megközelítőleg 15 percen belül el is folyt" - olvasható a jegyző levelében.

Kitért arra is: eddig hasonló vízelvezetési problémákat nem tapasztaltak ezen az útszakaszon. Leszögezte: "Biztosan nem az új körforgalom építése okozta a tócsa kialakulását, ily módon az építéssel összefüggésben szükségtelen bármilyen különösebb intézkedés megtétele a jövőben erre vonatkozóan. A terület csapadékvíz elvezetése megoldott, a meglévő szakaszon vannak víznyelők, az új körforgalomban is kerülnek kialakításra, ezek tisztítása pedig a Vasivíz Zrt. feladata" - tudatta dr. Károlyi Ákos.

Tavaly június 13-án egyébként hasonló képet osztott meg közösségi oldalán dr. Szendrő-Németh Tamás, akkor a kórház előtti utat több méter hosszan foglalta el a víz. A civil blogger akkor azt írta posztjában: "Régi városi strand, új városi strand".

