A vasárnapi megnyitón ott volt a Bárdosi család több tagja, köztük Bárdosi János lánya, Ibolya, aki számos megőrzött dokumentummal, fényképpel járult hozzá a tárlat megvalósításához.

Az örökség megőrzésének fontosságáról és felelősségéről is beszélt Csapláros Andrea múzeumigazgató, majd kiemelte: a múzeum egyben közösségi színtér, találkozóhely is. Külön öröm számára, hogy egy múzeumpedagógiai foglalkozásra alkalmas helyiséget is kialakítottak a malomban, így rossz időben is tudják fogadni a gyerekeket.

Dr. Kemecsi Lajos, a Magyar Néprajzi Múzeum főigazgatója beszédében emlékeztetett: Bárdosi János a 60-as évek közepétől dolgozott a Vasi Skanzen létrehozásán, amely 1973-ban nyílt meg 20 objektummal. Ezek kiválasztásában, előkészítésében, szakmai és tudományos felmérésében, bontásában, a berendezések összegyűjtésében, megtervezésében meghatározó szerepet játszott Rövidke életében olyan kérdésekkel foglalkozott, amely egyben a 21. századi korszerű muzeológia témái: a társadalmi nyitást képviselte, kutatási témái között szerepeltek a gyógynövények, a természetközeli jelenségek.

A Vas Vármegyei Közgyűlés nevében Kondora Bálint alelnök, Szombathely képviseletében Horváth Soma alpolgármester adott át jubileumi oklevelet Csapláros Andrea múzeumigazgatónak. A hivatalos megnyitó után egészen 20 óráig tárlatvezetés, kézműves foglalkozások, táncház és koncert várja az érdeklődőket.