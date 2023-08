Az első két hét után úgy érzi, van igény lelki pásztori szolgálatára és arra, hogy a hívek(kel) közösségként találkozzanak, mélyen megéljék hitüket, együtt haladjanak Jézus felé, mondja Kirner Antal Zoltán, akit papi hivatásának állomásairól és kőszegi terveiről is kérdeztük.

– Minden a családban kezdődött. Szüleim elém élték a hitet. Számunkra természetes volt, hogy életünket átszövi az Istennel való kapcsolat. A család mellett meghatározó volt szülőfalum, Kaplony közössége, amely a Partiumban található, Nagykároly mellett. A falunkból az enyém a 33. papi hivatás, és még utánam is lett jó néhány. 17 éves koromban eldöntöttem, hogy pap leszek. Gyulafehérváron kezdtem meg tanulmányaimat, mint a szatmári egyházmegye kispapja. Tanulmányaimat a Győri Hittudományi Főiskolán fejeztem be. 1995. június 15-én szentelt pappá Szombathelyen Dr. Konkoly István püspök. Az első szentmisémet Ikerváron mutattam be. Első állomáshelyem a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia volt, ahol káplánként eltölthettem hat fontos évet. Zalaegerszeg 24 évesen igaz „mélyvíz” volt. Szó szerint belevettem magam mindenbe: óvodáshittan, családos misék, általános iskolás és ifjúsági hittan, ministránsfoglalkozások, bibliaórák, családos közösség, házas hétvége, Cursillo, betegek látogatása, kórházi szolgálat, sok esküvő, temetés, szentmise, gyóntatás, lelki vezetés. A legnagyobb ajándék a Cursillo megismerése volt Kőszegen 1996-ban. A Cursillóban azóta is szolgálok, túl vagyok már közel 60 ilyen hétvégén. Hat év után Becsehelyre küldött főpásztorom, ahol újabb tíz gyönyörű év következett. Itt három falu és négy templom közössége várt rám. Tíz év után érkezett az újabb állomáshely: Celldömölk, egy gyönyörű búcsújáróhely. Itt hét falu várt rám hat templommal, és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola lelki vezetése. Ez idő alatt elvégeztem egy kétéves lelkivezetői képzést a SOTE Mentálhigiéné Karán. Egyre erősödött bennem az érzés, hogy még nem adtam oda mindent Istennek. Szerettem itt is lenni, de egy belső hang egyre erősebben hívott, hogy az egész életemet adjam át az Úristennek Don Bosco nagy családjába lépve a fiatalokért, különösen a leginkább rászorulókért. 2017-ben dr. Székely János fájó szívvel engedett el az egyházmegyéből. A jelöltidő után következett 1 év noviciátus Róma mellett, majd egy újabb tanulmányi év a Római Szalézi Egyetemen. Három évet töltöttem el a kazincbarcikai közösségben. Fő feladatom a Don Bosco Szakiskola lelki vezetése volt, ahol közel 300 többségében hátrányos helyzetű roma fiatal tanul. Idén lett volna aktuális az örök fogadalom, amikor egy egész életre elkötelezzük magunkat. Isten újra jelzett: megmutatta, hogy az igazi helyem egy plébánián van. Visszatérési szándékomat jeleztem János püspök atyának. Örömmel és nagy nyitottsággal jöttem Kőszegre. Köszönöm elődeim, különösen dr. Perger Gyula atya szolgálatát, munkáját.



Az atya tervei szerint aktívan részt vesz majd a közösségek és a város életében is. Mint mondja, kiemelt missziója az Árpád-házi Szent Margit iskolával, a domonkos nővérekkel, Orsos Zoltán iskolalelkésszel, valamint a többi, a városban jelen lévő felekezettel való jó együttműködés.