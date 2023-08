Valaki szerelemből csinálja

A Belső-Uránia udvarban az Isis Galériát vezető Varga Ibolyát is megkeressük. Ő úgy látja: nem élünk könnyű világot, és éppen a kultúra, a művészet területe az, ahol első körben jelentkezik a forgalom-visszaesés. Elmondja, ma már nyugdíjasként „szerelemből csinálja” a galériát.

- Nem egyszerű elfogadni és elhinni, hogy üzleteket egyik napról a másikra bezárnak – osztja meg tapasztalatát. Hozzáteszi, főként azok vannak nehéz helyzetben, akik bérleti díjat is fizetnek és vállalkozásuknak azt is ki kell termelni. Említi még a megemelkedett rezsiköltségeket és a növekvő munkabéreket is. - Egyre többet költünk mindenre. A sok-sok apró dolog pedig összetevődik egy nagyobb kiadássá, ami után ott a kérdés: megéri így működtetni? Egyáltalán kell csinálni? - veti fel a galériavezető. Úgy tűnik, sok belvárosi kereskedő jutott arra mindezt mérlegre téve: nem, nem éri meg a küzdelem, a fáradozás, az idegeskedés, a felelősségvállalás.

Költözéssel reagálnak az újabb kihívásokra

Éppen egy nagyobb üzlethelyiségből kisebbe költözik át az egyik autósiskola az Uránia udvarban. - Az új helyiség mérete és fenntartási költsége is jobban megfelel számunkra. Ráadásul bérleményből saját tulajdonú ingatlanba költözhetünk - tájékoztat Nagy István, a cég tulajdonosa. Hozzáteszi: recessziót tapasztalnak, a tanulók száma mintegy 15 százalékkal esett vissza. Ebben a szektorban szerinte Vasban az országos átlagnál kisebb a visszaesés.

A belvárosi programokon múlik?

Hallunk olyan véleményt is mástól: Veszprémben, Győrben és számos kelet-magyarországi városban a Covid-járvány után újból felpezsdült az élet. A településeken olyan programsorral rukkoltak elő, ami megszólítja és megmozgatja nemcsak a helybelieket, hanem a turistákat is. Nem csak egy-kétszáz embert, hanem ezres tömeget hív a város szívébe. Sokan örülnének, ha Szombathelyen is hasonló, pezsgő élet lenne.