A hírhedt National Endowment for Democracytől (NED) tavaly októberben 12 ezer dollár támogatást kapott a Nyugat Média és Világháló Egyesület – erről a Mandiner.hu írt legutóbbi cikkében.

A NED elsősorban az amerikaiak által meghirdetett demokráciaexportot, az abba illeszkedő kezdeményezéseket és szervezeteket pénzeli más országokban (korábban ezt a CIA végezte) – erre is kitért csütörtöki összegzésében a Mandiner. Az országos portál Így „számolta fel” vidéken a független objektív sajtót a NER: szinte minden kiadónak pozitív lett az adózott eredménye címmel közölt tényfeltáró cikket csütörtökön. „Óriási pofon ez mindenkinek” – tették hozzá.

Az amerikai szervezet nevét a guruló dollárok, azaz a baloldal külföldi finanszírozása miatt kirobbant hazai botrányban ismerhette meg a magyar közvélemény – erről még tavaly novemberben írt az origo.hu.

A Roznár Gyöngyi által vezetett Nyugat Média és Világháló Egyesület mintegy 4 millió forintos, amerikai finanszírozása azért érdemel több figyelmet, mert az adat egy titkosszolgálati jelentésből derült ki.

„Végül kevesen gondoltuk volna – de –, hogy a Nyugat Média és Világháló Egyesület neve fel fog bukkanni abban a titkosszolgálati jelentésben, melynek titkosítását még júniusban oldotta fel a Nemzeti Információs Központ. Ez a szervezet felel többek között a győri Enyugat.hu, illetve a szombathelyi Nyugat.hu kiadásáért” – közölte a Mandiner cikkében. Majd úgy folytatták: Mi áll pénzügyi beszámolójukban? A 2021-re vonatkozóban az például, hogy több mint 66 millió forintnyi korrigált bevétellel kalkulálhattak – egy évvel korábban ez az összeg 54 millió volt. Hogy 2021-re sikerült megduplázniuk az adózás utáni eredményüket: 3 millió forintra. S hogy a központi költségvetési támogatás (!) mellett érkezett donáció az Európai Unió költségvetéséből (2021-ben majd 26 millió; 2020-ban kicsivel több mint 28 millió forint) – írták. A tavalyi évre vonatkozó beszámoló kapcsán pedig arra is kitértek, hogy az állami támogatás mellett önkormányzati forrásokhoz (700 ezer forint) is jutott a Nyugat Média és Világháló Egyesület, valamint az EU költségvetéséből is kaptak dotációt mintegy 38 millió forint értékben. Emlékezetes marad az is, ahogy Nemény András, Szombathely polgármestere is arra buzdított, támogassák a portál működését.

A szervezet 2023 májusában leadott 2022. évre szóló pénzügyi beszámolójából az is kiolvasható: összes bevétele tavaly meghaladta a 81 millió forintot. Személyi ráfordításra 26 millió 550 ezer forintot költöttek. Adózott eredményük 581 ezer forintot ért el 2022 végén.

Az atlatszo.hu szintén a napokban tette közzé, kinek mennyi pénzt adtak Soros György Alapítványai.

Ebből a felsorolásból sem maradt ki a Nyugat Média és Világháló Egyesület. Az atlatszo.hu a feltöltött adatok alapján vizsgálta meg a 30, legtöbb támogatásban részesülő magyarországi szervezetet, így került előtérbe a nyugat.hu kiadója: 2016 óta több tízmillió forintnak megfelelő, 259 ezer 142 dollárt kaptak a Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

Mi tesszük hozzá, hiszen a kérdés hónapok óta foglalkoztatja a magyar közvéleményt: a guruló dollárokért cserébe mit adtak és mit ígértek az érintettek?