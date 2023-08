Nemcsak a turisták, a helyiek is szívesen töltik a nyári szabadságukat Bécsben – derül ki a Bécsi Gazdasági Kamara és a KMU Forschung Austria közvélemény-kutató intézet felméréséből. Az osztrák főváros lakóinak több mint negyede – 28 százaléka – ugyanis idén nem utazik külföldre nyaralni, hanem a staycation-nek hódol, vagyis Bécsben, az otthonában pihen.

A kutatás szerint a döntés hátterében három ok húzódik meg. Egyrészt a bécsiek egyre inkább szabadidős oázisnak is látják városukat, ahol élvezhetik otthonuk megszokott kényelmét és biztonságát, ugyanakkor felfedezhetik a város mintegy ötszáz szabadidős vállalkozásának kínálatát. Vannak, akik anyagi okokból döntenek az otthoni pihenés mellett és olyanok is, akik ugyan megengedhetnének maguknak egy külföldi nyaralást, de a bizonytalan jövő miatt inkább nem költenek erre.

És mit csinálnak a bécsiek az otthoni szabadság alatt? A legszívesebben a saját lakásukban pihennek, esznek-isznak, parkban sétálnak, beülnek egy kerthelyiségbe, sportolnak vagy strandra mennek. A felmérésből az is kiderült, ha kimozdulnak otthonról, akkor legszívesebben úszni, sétálni vagy biciklizni mennek, de szívesen beülnek a moziba, megnéznek egy kiállítást, esznek étteremben vagy shoppingolnak.

Arra a kérdésre, hogy miből lehetne több Bécsben, sokan nem tudtak mondani semmit, amiből a tanulmány készítői arra következtetnek, hogy a bécsiek alapvetően elégedettek az osztrák főváros szabadidős kínálatával. Akik hiányoltak valamit, azok a több uszodát, vízi játszóteret, golfpályát és bulihelyszínt említették. És amiben minden megkérdezett egyetértett: zöldterületből és strandból sosem elég, de fontos, hogy ezekhez mindenki szabadon hozzáférjen.