Éppen a kemencéből veszik ki a szalonnával, lilahagymával, szalámival szórt langallókat az egyik Fő téri árusnál ottjártunkkor. Inzsel Rita visszatérő vendéglátósa a karneválnak. - Évek óta itt a helyünk, az emberek pedig szeretnek hozzánk járni, szeretik a langallónk ízét – mondja el érdeklődésünkre az árus, hozzátéve: így volt ez a karnevál nyitónapján is, rengeteg fogyott kenyérlángosukból. – Este hat-hét óra felé szokott a forgalom igazán beindulni, és aztán akár éjfélig is sütjük az ételt.

Egy langalló 2500 forint ezen a standon is, megkérdezzük: mit szólnak a vevők az árhoz? - Többnyire csak kérik és kifizetik, egy-két megjegyzést kaptunk, hogy drága – mondja el Inzsel Rita, de máris hozzáteszi: - Nekünk is sok a kiadásunk: a helypénz, az üzemanyag, a tűzifa, a szállásköltség – ezek díja szintén növekedett, így kénytelenek vagyunk mi is emelni.





Az italárakat tekintve elmondhatjuk: a fél literes üdítő ára 700 forint körül mozog, az ásványvízé 500 forint. Folyamatosan folyik a Borok utcája és a Sörtér közötti tűzcsapból az ivóvíz: ott is bárki olthatja szomját, ingyen. Egy kisfröccsöt 550-800 forintért ihatunk, egy korsó sört 900-1500 forint között kínálnak.

Meggy-, barna- és világos sörből készített vágott sört a Szentgotthárd mellől érkező Nagy Zoltán: a három különböző szín jól elkülönül és egyedi látványt is nyújt. A sörcsapoló mester első alkalommal a szervezők meghívására érkezett a karnevál Sörterére. Azt mondja: a minőségre helyezi a hangsúlyt. Elismeri, másoknál drágábban kínálja a sört, ám úgy tűnik, megvan az a vásárló réteg, melynek tagjai a minőségért szívesen nyitják ki a pénztárcájukat: sok vendége az első kör után baráti társasággal tért vissza hozzá a csütörtöki nyitónapon.