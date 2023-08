Folytatódhat a Szombathelyt érintő útberuházások előkészítése. Ez adta a Közéleti kibeszélő e heti témáját. - Megígértük, megcsináljuk - jelentette ki a kormányhatározatban nevesített útfejlesztések kapcsán dr. Hende Csaba. Az Országgyűlés alelnökét először kérdeztük, mit üzen most a károgóknak. Szombathely országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet a vasi politikai lobbi erejére, az Ágh Péter és V. Németh Zsolt államtitkárokkal elért közös sikerre: országosan a 24 nevesített projektből öt Vas vármegyei - ez pedig önmagáért beszél.

Hende Csaba szólt azokról, a szombathelyi politikai életben eddig példátlannak tekinthető, durva, személyét ért támadásokról is, melyek során választási csalás miatt feljelentés is született. A politikus szerint visszatetsző, hogy az a Czeglédy Csaba kéri őt számon, akit már jogerősen elítéltek, és jelenleg is több, mint 6 milliárd forintos költségvetési csalás vádja miatt büntetőeljárás folyik ellene. Hallgassa meg a Közéleti kibeszélő legújabb műsorát!