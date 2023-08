Ünnep 1 órája

Nagyboldogasszony - zarándoklat Rőtfalvára

A Kőszegi Jézus Szíve Plébánia évszázados hagyománya szerint idén is gyalogos zarándoklatot szervezett a rőti kegytemplomba Nagyboldogasszony napján. A kőszegiek hagyományos zarándokhelyén a gyalogos zarándokokhoz a járművekkel érkezők is csatlakoztak, majd Kirner Antal Zoltán plébános mutatta be a szentmisét.

Vaol.hu Vaol.hu

A rőtfalvi kegytemplom a 13. században épült, a szentély felőli homlokzaton az 1207-es évszám olvasható. Az egyik legértékesebb tárgyi emlék, amely a templom teljes felújítása során előkerült, egy 12. századi feszület, amely Krisztus királyt ábrázolja a kereszten.

A templom története szorosan összefonódik a magyarság történetével. A falu a Nádasdy család birtoka volt, majd Esterházy Pál herceg uradalmához került. A szép imákat is író herceg 1696-ban újjáépíttette a templomot, melynek gyönyörű Mária-kegyképét egy kőszegi asszony adományozta 1644-ben. A kép jobb felső sarkában ma is jól olvasható német nyelven: „A képet a kőszegi Barbera Malschitzin készíttette 1644-ben” elhunyt leánya emlékére, Mária dicsőségére. A legenda szerint egy másik édesanya sokat imádkozott a kegykép előtt azért, hogy leánya visszanyerje szeme világát. Imája meghallgatásra talált, és azóta zarándokolnak a hívek a szépséges kegyoltárhoz, kegyképhez.

A háború utáni évtizedek, a kiépített határzár fizikailag elzárta a kis falut a magyar hívektől, ezért sokak számára megrendítő volt, amikor a rendszerváltozás után újra elindulhatott a zarándoklat. Később kiépült a Mária Út Kőszeg és Rőtfalva között immár útjelzéssel a Gyöngyös patak mentén, az ún. Andalgón.

