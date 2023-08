A Smidt Múzeum kincsei között kalandoztak, római polgárok lehettek az Iseumban, végig járták Szombathely múltját a Savaria Múzeumban, megismerkedhetnek a körülöttünk élő növényekkel, állatokkal, közös játékkal fedezték fel a festmények titkos világát a Képtárban, a Skanzenben pedig még azt is kipróbálhatták, milyen gazdák lennének. Kézműves foglalkozás is minden nap helyet kapott a programban: a tányérfestés, makett és könyvjelző készítés, gipszöntés, batikolás rejtelmeibe pillanthattak be a fiatalok. A szervezők gondoskodtak a szabadban töltött idő hasznos eltöltéséről is, a tábor utolsó napján pedig közös tábortüzes ebédet tartottak Vasi Skanzenben - a mostanra jól összeszokott társaság legnagyobb örömére.

Ez az öt nap jó alkalom volt arra, hogy a kisdiákok megismerkedjenek a múzeum világával és talán a jövőben is a látogatóink között fogadjuk őket - mondta lapunknak Csapláros Andrea múzeumigazgató.

Idén először a Vasi skanzen önálló táborral is jelentkezik: augusztus 21-től múltbéli, már-már elfeledettnek vélt élettel találkozhatnak a gyerekek.