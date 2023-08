Egyre sűrűbben regisztrálnak földrengéseket a Kárpát-medence térségében. Legutóbb Szarvason, Kaposváron, de a környező országokban is mértek 3,5-4,1 amplitúdójú rengéseket. Dr. Kovács Gábor, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Földrajz Tanszékének adjunktusa szerint kisebb földrengésekre mindig számíthatunk, nagyobbakra pedig átlagosan 50 évente biztosan. A szakember elmondta, hogy nemrég elkészült Magyarország földrengéstérképe, amelyen már látszik, hogy Komárom és Balatonfűzfő közötti terület a legaktívabb földrengési zóna.

A Magyarország alatt összeforrt két kőzetlemez újra mozgásban van, ez okozhatta a legutóbbi rengéseket is. A 456-os Savariát elpusztító 6-os erősségű rengéshez hasonló a később századokban is volt az ország területén. A savariai esemény ugyan nem bizonyított, de a földtani kutatások alapján lehetséges, hogy ez tényleg megtörtént. Egy ilyen földrengés pedig a jövőben is előfordulhat. A mai épületek, a panelházak vagy akár a 14 emeletes épület vajon kibírna-e egy nagyobb rengést? Mekkora esélye van egy nagyobb földrengésnek Szombathelyen? Dr. Kovács Gábor minderről podcastünkben beszél.