A Kisképző a mai Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégiumra utal, mely két iskola egyesítéséből származik. Őse az 1778-ban meginduló Budai Rajziskola és a tíz évvel később meginduló pesti. A Budai Rajziskolát Mária Terézia 1777-es rendelete, a Ratio Educationis nyomán alapították – erre is visszautalt Lőrincz Zoltán, és az iskola feladatára, ami elsősorban az iparostanoncok és tanítójelöltek rajzi képzése volt.

A kőszegi rajzszakkör-rajziskola sok évtizede Németh János tanár úr nevéhez fűződik. A Kisképző a magyar művészettörténetben rangot jelent – a legnevesebb alkotók ott végeztek. Egyben összeköti a kőszegi kiállítás alkotóit is, hiszen mindegyikük ott végzett. Ezt követően egyetemi végzettséget szereztek, és akadémiai képzéssel is rendelkeznek, mondta. És hogyan kapcsolódik mindez az Ostromnapoktörök tematikájához? Ez is kiderült: a Kisképző Budapesten az egykori református püspökről, Török Pálról elnevezett utcában van.

Gerhard Krutzler, a Kőszegi Művészeti Egyesület alelnöke egy török komponista intenzív zenéjével lepte meg a kőszegi közönséget. A tárlatnyitón korhű viseletbe öltözött várvédőkkel képviseltették magukat a Kőszegi Ostromnapok Egyesület hagyományőrzői. A kiállítás szeptember 24-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 17 óráig látogatható.