Miután a kertbarátkör elnöke köszöntötte a vendégeket, Majthényi László megköszönte a kertbarátkör tagjainak áldozatos munkáját, a termőföld szeretetét, hogy művelik kertjeiket, ahonnan a szép és egészséges termények kikerülnek. Az 55 éves jubileum alkalmából a kertbarátkör fotókiállítással egybekötött terménybemutatót tartott. Kaszás Csaba plébános megszentelte a terményeket és Isten áldását kérte a kertészekre és a vendégekre. Szijártó László, a Vas Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának elnöke köszönetét fejezte ki a kertbarátkör vezetőjének.

Nagyra értékelte a fotókkal egybekötött terménybemutatót, a kertbarátoknak az 55 éves jubileumhoz gratulált, és nagyon jó egészséget, kitartást és jó kertészkedést kívánt Isten áldásával. Horváthné Janzsó Lívia, a települési értéktárbizottság elnöke bejelentette, hogy a bizottság az 55 éves kertbarátkört felvette a helyi értékek közé. Ez alkalomból emléklapot adott át Dénes Imrénének, a kör elnökének.

Az ünnepet színesítették műsorukkal a káldi óvodások, Nagy Elek zongoraművész és Horváth Hanna, aki egy szép verssel köszöntötte a jubilánsokat. A program a „Legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei” Magyar Örökség-díjas országos program helyi fordulójának eredményhirdetésével folytatódott. A díjakat a zsűri elnöke, Skriba Lajos, az IKR Agrár Kft. üzemigazgatója adta át.

Különböző kategóriákban I. és II. díjakat és különdíjakat vehettek át a versenyzők. Az eredményhirdetést követően Dénes Imréné elnök asszony emléklapot adott át a tagoknak az 55 éves jubileum alkalmából, megköszönve kitartásukat, áldozatos munkájukat. Kívánt nekik a továbbiakban jó kertészkedést, jó időben jókor érkező esőt és nagyon jó egészséget.

A faluból nagyon sokan elhozták terményeiket. Volt itt fekete paradicsom, hagymafüzérek, padlizsán, óriás paradicsom, fűszernövények, szőlő, körte és gyönyörű cserepes virágok. A fotók mellett a régi idők oklevelei, országos díjai is megtekinthetők voltak, melyek az 55 év szorgalmas munkájának eredményei. Dénes Imréné, a kertbarátkör elnöke megköszönte a vendégeknek, hogy a hőség ellenére megtöltötték a faluházat, hogy velük ünnepeljenek. A délután baráti beszélgetéssel, jó hangulatban folytatódott. A kiállítás még vasárnap és hétfőn is várta az érdeklődőket, akik nagy számban meg is tekintették.