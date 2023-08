Dél-Koreából, Japánból és Bulgáriából is érkeztek az ötnapos zongora-mesterkurzusra, aminek zárókoncertjét szombaton a Bartók Teremben tartották.

Maurizio Morettit - a kurzus vezető tanárát - a világ minden részére hívják. Nagyon sokszor jár Japánban, Dél-Koreában, emellett a Schola Cantorumban, Párizsban és Olaszországban is vannak mesterkurzusai. - Ez egy külön öröm számomra, hogy Magyarországon, Szombathelyen és Oberschützenben ezt meg tudtuk szervezni - mondta el Kiss Márton, aki első alkalommal vállalta magára egy zongora-mesterkurzus előkészítését, lebonyolítását, így beszélt a feladattal járó kihívásokról is.

A zárókoncerten hallhattuk a szombathelyi kötődésű Horváth-Barton Hanna és Lakatos András zongorajátékát, és lehetett támogatni az ELTE-Rotary mentorprogramját is. Ismert, Kiss Márton 2009-ben vehette át a Kiss Sándor-díjat a szombathelyi Rotary klubtól, azóta is szívesen működik együtt a szervezettel. A zongoraművész fontosnak tartja a mentorprogram célkitűzéseit - állami gondozott gyerekekkel heti rendszerességgel foglalkoznak egyetemi hallgatók -, ezért is állt örömmel az ügy mellé.

