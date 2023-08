Szombathely hagyományos augusztus végi rendezvényére gőzerővel készülnek a szervezők, hétfőtől már a helyszín előkészítése miatt útlezárásra is számítani kell, a részletekről Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Kft. ügyvezetője beszél , majd arról már Gráczer György a Falco KC ügyvezetőjét hallhatják hogy új helyszínként debütál a Bajnokok tere a városháza előtt, ahol többek között az aranyérmes kosárlabda csapat játékosaival is találkozhatnak a szurkolók, de a tavalyi magyar és bajnoki kupa serlegeivel is lehet majd fotózkodni. A római életérzés részleteibe végül Szabadfi Zoltán szervező avat be minket.