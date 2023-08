Sokszor morfondírozom azon, hogy merre tartunk. Az elmúlt évek eseményei végtelenül keserűvé tettek minket. Elég csak megnézni egy-egy bulvárhír alatt a kommenteket. Az ítélkezés nagymesterei vagyunk, gondolkodás nélkül törünk pálcát más emberek felett. De most jöjjön egy kis reménysugár. A minap autókáztam hazafelé, amikor is az egyik kereszteződésnél kisebb sor alakult ki. Mindenki türelmesen várt. Már ez furcsa volt, amikor is szembesültem az alábbiakkal. Egy kis háromkerekű, mozgássérült biciklivel próbálta meg magát átverekedni a padkán egy embertársunk. Egy autós ahelyett, hogy tovább hajtott volna megállt, kiszállt a kocsiból és átsegítette. Innen is köszönöm neked ismeretlen, hogy reményt adsz egy jobb világra!