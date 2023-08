Ötvennyolc nevezett borból 1 bronz, 45 ezüst, 12 aranyminősítést szerzett – a borverseny kapcsán ez is elhangzott a Savaria Történelmi Karnevál legjobb bora díjátadó ünnepségen pénteken. A Vinum Pressum, vagyis a Sajtó bora címet a Feind és Feind pincészet Zeusz 2018-as nedűje nyerte el.

A legjobb fehérbor címet a Mándli Borház 2001-es Zalai Pinot Blanc-ja viselheti ez évben. - Nem számítottunk az elismerésre. A Pinot Blanc egy Magyarországon kevésbé ismert fajta, az országban összesen 400 hektárnyi van, abból nekünk Zalabéren egy hektár, amit még édesapa telepített – mondta a díjátadó után Mándli Tibor, a csempeszkopácsi borászat képviseletében.

A Savaria Karnevál Bora díjjal 2023-ban a Jagodics Pincészet 2021-es Naplemente Blauburgerét ismerték el. Ezzel a borral koccintottak a város vezetői és az elismert borászatok képviselői is. Jagodics Attila a díjátadó után nem titkolta meghatódottságát. - Megtiszteltetés, hogy számos komoly pincészet mellett egy kis kőszegi pince ilyen sikert ér el. Mindenki pincészetet említ, de édesapám után én is azt mondom: a miénk nem pincészet, az csak egy pince. A karnevál bora cím viselése egy szerény kis pince számára pedig óriási elismerés – jelentette ki Jagodics Attila, aki a borról szólva elmondta azt is: - A blauburger sok helyen megtalálható: Villányban, Egerben, Szekszárdon. Színanyaga miatt szívesen használják cuvéehez, de önálló borként nálunk Kőszegen és annak vidékén maradt meg. Ez a fajta kékfrankos és az oportó keresztezéséből született, amit Fritz Zweigelt hozott létre – fejtette ki Jagodics Attila.

A Borok utcájában a díjnyertes nedűk mellett egyebek között villányi, Balaton-környéki és somlói pincészetek borát is megkóstolhatjuk a karnevál során.