Idén első alkalommal nem Claudius császár vezette a menetet, hanem úgynevezett – a csatából győztesen hazatérő - triumfus diadalmenet.

A menetben láthattuk a babérkoszorút viselő császárt, majd a legiok felvonulása következett. A farkaskucsmás katonák mögött a tógát viselő városvezetők vonultak, a sort dr. Balázsy Péter megyei jegyző zárta.

A jelmezes menetben feltűnt még Kleopátra, képviseltette magát a plebejus és a későbbi korok hagyományőrzői, köztük pónilovas fogatot kísérő huszárokkal, matrózokkal és velocipédesekkel.

A humort idén is a gólyalábasok hozták meg a menetbe. Látványos produkciókat mutattak be a zsonglőrök, a tűztáncosok és a zászlóforgatók, valamint a helyi csapatok - ugrókötelesek, hastáncosok, amerikai focisok és az Ataru Taiko - is bemutatkozott.