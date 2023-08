A régész beszélt Szombathely egykori szőlőhegyéről, ami a középkorban a város egyik fontos jövedelemforrását jelentette: Németországba is szállították innen a bort. A városmakettnél az egykori Savaria képét ismerhette meg a hallgatóság. Dr. Kiss Gábor szólt a jelentősebb utakról – köztük természetesen a Borostyánkőútról –, a Perint és Gyöngyös patak jelentőségéről, valamint Szent Quirinus tragikus vértanúhaláláról is. A történelmi témapark további állomásait ugyancsak megismerhették az érdeklődők: a római város legnagyobb épületét, a domboldalba illeszkedő, félkörív alakú színházat, továbbá a Perintig terjedő iparnegyedet jelképező fazekaskemencét is megtekinthették a szakember ismertetésével kísérve.