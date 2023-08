Komoly gondokat okoznak az áradások hétfőn is Vas vármegyében. Egyes települések már fellélegezhettek, de bizonyos helyeken hétfőn is komoly pusztítást végzett a víz. A délután folyamán közöltünk fotókat Sárvárról, Kámból és Ikervár mellől is. Nyőgérnél szarvasmarhákat és méhcsaládokat mentettek a gazdák és a Katasztrófavédelem munkatársai a megáradt Herpenyőből - olvasható a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal közösségi oldalán. A felvételek is látható, a marhákat motorcsónakok segítségével több ember terelte a biztonságot jelentő szárazon maradt területek felé.