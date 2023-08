Különleges és ritka madarat sikerült megfigyelni az Ölbő melletti bányatónál Tóth Kornél hobbimadarásznak, aki először nem is gondolta volna, hogy egy igazi ritkaságot, úgynevezett korallsirályt látott meg. A felfedezés után az ország minden részéről érkeztek szakemberek, hogy közelebbről is szemügyre vegyék a különleges és védett faj képviselőjét.

Tóth Kornél augusztus 6-án kapta lencsevégre a sirályt, amiről először azt gondolta, hogy egy gyakrabban előforduló heringsirály lehet. A madárról készült képet aztán feltöltötte a madarászok adatbázisául szolgáló birding.hu weboldalra „milyen madarat láttam?” címmel. Ekkor érte a meglepetés, hogy az általa látott madár nem más, mint egy korallsirály, amely a mediterrán térségben él, de ott is az emberektől távol eső területeken költi tojásait. Veszélyeztetett fajnak számít, őshonos élőhelyén is nagyon ritka, ezért is számít szenzációnak, hogy Ölbő mellett egy bányatónál állapodott meg.

Tóth Kornél kérdésünkre elmondta, hogy ezek a madarak nagy távolságokat képesek megtenni, ez a példány Görögország felől érkezhetett, feltehetően Vas vármegye fölött repülve fáradt el és pihent egyet Sárvár közelében. Vas vármegyében ez az első eset, hogy korallsirályt sikerült megfigyelni. A megfigyelő hozzátette, hogy fiatal egyedről van szó, idén születhetett, viszont minden jel szerint teljesen egészséges és feltehetően folytatja majd az útját.