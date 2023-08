A kapuvári születésű Feri bácsi 1958-ban kötött házasságot a répcelaki Horváth Anna Karolinával, akivel Répcelakon kezdték meg közös életüket. A gyermekkora óta dolgozó Soós Ferenc Répcelakon lovas kocsisként tette feladatait a helyi állami gazdaságban, majd a termelőszövetkezet alkalmazásába került, ahol állatgondozó, majd kocsikísérő lett. Közben otthon is kisebb gazdaságot létesített, lovakat, teheneket, disznókat tartott, és megtermelte mindazt, ami kellett az állatoknak, biztosította családja megélhetését. A faluban sokaknak segített, ha bármit fuvarozni kellett, szántani, vetni, boronálni, őt kérték. Feleségét 2011-ben veszítette el, de nem maradt egyedül, családja – három gyermeke, hét unokája és egy dédunokája – szerető gondoskodással veszi körül. A még ma is aktívan kertészkedő Feri bácsit az önkormányzat delegációja, Szabó József polgármester, dr. Kiss Julianna jegyző és Finta Brigitta szociális ügyintéző is felköszöntötte.