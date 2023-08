A szokatlanul nagy meleg ellenére is sokan látogattak el a Kalandvárba. Szombaton délelőtt a parkot gyerekzsivaj töltötte meg, a gólyalábas garabonciások szórakoztatták a kis közönséget. A családi programokra szemmel láthatóan is nagy volt az igény, a karneváli helyszínek közül talán itt volt a legtöbb ember. A kürtőskalácsra várni kellett, a gyerekek nem kímélték a szülőket, az éhség nagy úr volt akkor is, ha az árusok közelében a hőmérő higanyszála a 45 fok közelébe kúszott. Sokan társasjátékoztak, olyan programot választottak, ami kevesebb mozgást igényelt és árnyékban maradhattak. Ennek ellenére népszerű volt a ládavasút, amely a hullámvasút élményét nyújtotta a kicsiknek. A 48-as huszárok fegyvereire is sokan kíváncsiak voltak, a gyerekek kedvelték az ágyút és a mordályokat is.