Mint arról júliusban beszámoltunk: eredménytelenül zárult a fenntartó önkormányzati társulás óvodavezetői pályázata a Bokréta óvodában, így az addigi vezető megbízását hosszabbították meg. Szülők és munkatársak tiltakozása kísérte a döntést.

A legtöbb szülő elkeseredett

A nyári leállás után múlt héten folytatódott a munka a sorkifaludi óvodában. Úgy értesültünk: több szülő döntött úgy, inkább kiveszi gyermekét. Információink szerint Balogunyomba, Sorokpolányba, Meggyeskovácsiba és Püspökmolnáriba helyezik át a kicsiket. Iszakné Csóka Boglárka nyilatkozott legutóbb lapunknak, tegnap az óvoda előtt találkoztunk az anyukával. Ők szintén kiíratták már gyermekeiket, Balogunyomba járnak majd át minden nap. Úgy látja, a szülők közt gyászos a hangulat. A faluban azt beszélik: 25-28 gyereket is átírathatnak máshova, ez pedig megpecsételheti nem csak az óvoda, a nyolcosztályos általános iskola sorsát is. Eddig az első osztály indulásához „könnyen” toboroztak a helyi óvodából, a sorokpolányi, balogunyomi, meggyeskovácsi intézményekből várhatóan nehezebb lesz „visszahívni” a gyerekeket. Ez pedig hosszú távon az intézmények és a település jövőjére is rányomhatja a bélyegét. Persze a legtöbben most nem emiatt elkeseredettek.

Az óvodapedagógusok és dajkák többsége távozik

Nehéz a könnyeket visszatartani, láttuk ezt Boglárkán is, hiszen szülőként mindenki szeretné a legjobbat adni gyermekének. Ahhoz pedig még pedagógiai képesítés sem kell, hogy az ember tudja, a kisgyermekeknek nyugodt légkörre van szükségük. A Bokréta óvodában azonban egyelőre úgy tűnik: feje tetejére állt a világ. Az eddigi óvodapedagógusok és dajkák többsége távozik.

Kettő helyett egy csoport marad

Az óvodavezetőt, Antalné Magyar Kingát telefonon értük el. - Tizenhárom gyermeket visznek át, ennyiről tudok - hangsúlyozta. Megerősítette azt is: több munkatársa távozik, van, aki egészségügyi okok miatt is, más felmondott. Egy határozatlan idejű szerződéssel rendelkező dajka viszont marad. - A szülők nem aggódnak, a szülők pozitív üzeneteket küldenek – ezt is kijelentette Antalné Magyar Kinga. Érdeklődésünkre, marad-e a két óvodai csoport, úgy válaszolt: valószínűleg egy csoporttal és 30 körüli létszámmal kezdik el a nevelési évet. Kérdeztük azt is: érez-e felelősséget amiatt, hogy a kialakult helyzetben a sorkifaludi szülők a faluból máshova szállítják majd nap mint nap gyermeküket, Antalné Magyar Kinga leszögezte: ebben nem érzi a felelősségét. - Nem érzem egyáltalán, mert semmi rosszat nem tettem. Úgy gondolom, igazságtalanul bántottak, bántanak és most én is jogi lépéseket fogok tenni, mert úgy érzem, most jött el az én időm – fogalmazott az óvodavezető.

Milyen következményekkel jár a kialakult helyzet?

Próbáltunk annak is utánajárni: fenntartói oldalról milyen következményekkel jár, ha két csoport helyett csak egyben zajlik a nevelési munka, ám Sorkifalud, Gyanógeregye és Nemeskolta polgármestere is elzárkózott a nyilatkozat-tételtől. Információink szerint azonban a településvezetők is tartottak egyeztetést az óvoda helyzetével kapcsolatosan. S továbbra is elérhető a pályázat a sorkifaludi intézmény óvodavezetői pozíciójára.