Mint arról beszámoltunk: az Egészségügyi Alapellátó mögött városi forrásból a Szova Nzrt. beruházásában 46 helyet alakítottak ki. A parkolót a Markusovszky-kórház dolgozói számára az önkormányzat nevében Nemény András polgármester és László Győző alpolgármester a sajtónyilvánosság előtt adta át.

Dr. Szendrő-Németh Tamás legutóbbi videó bejegyzésében azt mutatta meg, hogyan néz ki az átadás után az új parkoló „zöldterülete”: foltokban látható a gaz, ami itt-ott már több, mint egy méteresre nőtt. „Lehet ez is méhlegelőnek készült” – fogalmazott a civil blogger, aki arról is beszélt: hatalmas kövek, tégladarabok borítják az egyébként is egyenetlen területet.

Emlékeztetett: hosszú ideig küzdöttek azért, hogy a Markusovszky-kórház környékén megfelelő számú parkoló létesülhessen. A kórházi dolgozók szakszervezetével és a mentőszolgálattal együttműködve gyűjtöttek aláírásokat, kezdeményezésüket több, mint 1500-an támogatták. A régi városi strand területén száznál több parkolót lehetett volna kialakítani, ám az egy ingatlan-beruházóhoz került. Szendrő szerint az új parkolót „a szombathelyi ÉSZ módjára ész nélkül” valósította meg az önkormányzat.

A blogger a videóban azt a kérdést is feszegette: jó döntés volt-e, hogy a 46 parkolóhelyhez értesülései szerint összesen 46 kórházi dolgozó kapott hozzáférést. Ottjártakor 25 autó állt az új területen.

A civil blogger videója itt elérhető: