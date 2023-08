Korábban beszámoltunk róla: egész hétre lezártak egy fontos útszakaszt Celldömölkön. Munkagépek vették birtokba a forgalmas aluljárót, amelyet a közelmúltban többször is le kellett zárni heves esőzések idején. Egyes esetekben a túlterhelt szennyvízelvezető rendszerből csapadékvízzel erősen felhígított szennyvíz is a burkolatra folyt. A VASIVÍZ ZRt. munkatársai most kisebb átalakításokkal és javításokkal próbálják orvosolni a problémát.

Forrás: Giczi Sándor

Stubics Gábor, az üzemmérnökség vezetője elmondta: a fedlapot, amit extrém esős időben megmozgat a felgyülemlő víz, megszüntetik. Ezután a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai újraaszfaltozzák az útszakaszt, helyreállítják a csapadékvíz elvezetését az árkok felé, megnyesik az útpadkát, majd részben profilozzák az árokrendszert. Ez mellett az átjáróban lévő víznyelőket és a városi csapadék elvezető rendszer kapcsolódó részein az üzemeltető önkormányzati cég is karbantartást végez. A MÁV Zrt. Szintén kihasználja a teljest útlezárást: a híd szerkezetén végeznek karbantartási munkákat. A tervek szerint pénteken megnyitják a forgalom előtt az útszakaszt.

Forrás: Giczi Sándor