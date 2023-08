Zetor, Belarus, Fendt, Caterpillar - egyedi látványt nyújtva egymás mellett sorakoztak a mezőgazdasági vontatók és munkagépek Farkasfán szombaton. Civil kezdeményezésre ötödik alkalommal rendeztek traktoros találkozót, ahova ezúttal is sokan érkeztek. Idén az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt. Nemcsak a mezőgazdasági ágazatban dolgozók szívét dobogtatják meg ezek a járművek, hanem sok gyermekét, felnőttét is, így családi programként többen kíváncsian nézegették a bemutatott gépeket.