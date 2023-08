A nap második felében, míg a kisebbek kipihenik a délelőtti fáradalmakat, a nagyobbak már komolyabb feladatokat is végezhetnek, persze felügyelettel: gyakorolják a tömlők összeszerelését, bevetési ruhát húzhatnak, felmászhatnak a létrákon, megtanulhatják a rádióforgalmazást, sőt, még a légzőkészüléket is kipróbálhatják. A táborozók testközelből is megtapasztalhatták, milyen egy tűzoltó élete, ugyanis volt olyan nap, amikor megláthatták, milyen, ha beérkezik egy valós riasztás és a tűzoltóknak pár percen belül vonulásra készen kell állniuk. A tábor utolsó két napja, a csütörtök és a péntek már a felkészülésről szól, a gyerekek közül többen is megmérettetik magukat a hétvégén, Nicken megrendezendő Répcementi Tűzoltó Kupán. A legkisebbek is részt vesznek a versenyzésben: míg az idősebb csapatok 7 főből állnak, náluk 10 apróságra is szükség van, hogy hasonló sebességgel meg tudják emelni a tömlőt.